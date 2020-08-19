لماذا فوجئوا العرب كشعوب وحكومات، بعض الدول العربية والاسلامية بالتطبيع ؟! - سمير حنا خمورو

2020/08/19 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو لماذا فوجئوا العرب كشعوب وحكومات، بعض الدول العربية والاسلامية بالتطبيع ؟ منذ سنوات ودوّل خليجية تقيم علاقات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية والتنسيق و في مجال المخابرات مع اسرائيل ...



اما لماذا أخرج الرئيس الاميركي ترامب من ادراج مكتبه الاتفاق تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات ممثلة بمحمد بن زايد على انه مفاجأة وانجاز تاريخي ؟ اراد ترامب قبل الانتخابات القادمة تسجيل انتصارا ارضاءا ل ......





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