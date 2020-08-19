نائب كردي: قانون الانتخابات تم تمريره بعجالة لاستهداف قوى سياسية

2020/08/19 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الأربعاء، أن قانون الانتخابات منقوص وتم تمريره لاستهداف قوى سياسية محددة.وقال برواري لـ /المعلومة/، إن “قانون الانتخابات منقوص وتم تمريره على عجالة لاستهداف بعض القوى السياسية التي تسلمت زمام السلطة بعد عام 2005 “، مشيرا الى أن “الانتخابات عملية معقدة والعجالة لدى بعض […]

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