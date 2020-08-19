اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

2020/08/19 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قررت مجموعة من العلماء بقيادة المتخصصة الأسترالية، كيلي غارنر، دراسة العمليات التي تحدث في الدماغ البشري أثناء حل العديد من المشكلات أثناء التعرض لضغط عصبي.وأراد العلماء من التجربة معرفة العلاقة بين القشرة المخية والنواة المخططية (جزء من تحت القشرية للدماغ الأمامي) عند أداء عدة مهام في نفس الوقت.وشارك في الدراسة 100 […]

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