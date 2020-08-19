2020/08/19 | 15:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تستذكر الاعتداء الإرهابي على الوزارة منذ 11 عاماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تستذكر الاعتداء الإرهابي على الوزارة منذ 11 عاماً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تستذكر الاعتداء الإرهابي على الوزارة منذ 11 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).