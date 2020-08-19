الصحة تسجل 4093 إصابة بكورونا و 85 حالة وفاة

2020/08/19 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنه لا يوجد لقاح للوقاية من كورونا استوفى شروط المنظمة حتى الآن.

وقالت الحجة خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كون

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، اليوم الاربعاء، تسجيل 2,444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و153 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





واضافت لاري في تصريح صح

بغداد اليوم- متابعة

أكدت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، على التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.

ولفتت الحجة اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوس

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