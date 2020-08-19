الصحة العالمية: لا يوجد أي لقاح لكورونا استوفى الشروط حتى الآن

2020/08/19 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أكدت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنه لا يوجد لقاح للوقاية من كورونا استوفى شروط المنظمة حتى الآن.

وقالت الحجة خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس- إن "هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية للسعى لإنتاج لقاح فعال وآمن".

وأضافت، أنه "يوجد ما يقرب من 21 مليون مصاب بالفيروس حتى الآن، كما أن إقليم شرق المتوسط يوجد به 2 مليون إصابة حتى الآن".

وأشارت إلى أن "43% ممن يعيشون بإقليم شرق المتوسط يحتاجون لمساعدات إنسانية"، مؤكدة أن "العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني".

وشددت الحجة على "أهمية العمل بكل الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات للحماية من عدوى كورونا"، مشيرة إلى "أنه لا يوجد حتى الآن لقاح معترف به للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويوجد 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية".

وقدمت الحجة، "مجموعة من النصائح للمواطنين ومنها ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، الالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة".

وأكدت "ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مشيرة إلى ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، اليوم الاربعاء، تسجيل 2,444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و153 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





واضافت لاري في تصريح صح

بغداد اليوم- متابعة

أكدت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، على التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.

ولفتت الحجة اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية: لا يوجد أي لقاح لكورونا استوفى الشروط حتى الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية: لا يوجد أي لقاح لكورونا استوفى الشروط حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).