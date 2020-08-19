تحالف الفتح يكشف انفراجة سياسية لتسريع إجراء الانتخابات

2020/08/19 | 15:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن كتلة تحالف الفتح في العراق محمد البلداوي، انه تم الاقتراب من التوصل الى اتفاق سياسي من شأنه تسريع اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة...

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