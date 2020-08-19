2020/08/19 | 15:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني من محافظة دهوك الواقعة بكردستان العراق، بتجدد القصف التركي على قرية في محافظة دهوك الواقعة شمالي العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرات التركية تقصف قرية بمحافظة دهوك العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائرات التركية تقصف قرية بمحافظة دهوك العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).