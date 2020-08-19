اليوم .. بايرن ميونخ وليون يتصارعان على المقعد الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا

2020/08/19 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يحتضن ملعب خوسيه الفالادي المباراة الثانية من نصف نهائي بطول دوري أبطال أوروبا للموسم 2019 – 2020.ويلتقي نادي أولمبيك ليون الفرنسي خصمه بايرن ميونخ الألماني في مباراة فاصلة لحجز المقعد الثاني للمباراة النهائية من البطولة الأوروبية.وتقام المباراة في مدينة لشبونة البرتغالية اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة […]

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