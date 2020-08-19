الموقف الوبائي اليومي في العراق يواصل تجاوز الـ 4 آلاف إصابة

2020/08/19 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في البلاد بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء 10 آب 2020: تم فحص ( 20356) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1345459 ) – […]

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