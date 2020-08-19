2020/08/19 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحـــداد، اليوم الاربعاء، ان كركوك لها خصوصية، تستوجب ايلاءها أهتماماً أكبر ومراعاة التوازن والعدالة في مشاركة الجميع من أجل النهوض بواقع المدينة وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز السلم المجتمعي.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يدعو الى مراعاة التوازن والعدالة ومشاركة الجميع في كركوك وكالة تقدم الاخبارية.

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