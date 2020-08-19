العراق.. حصيلة المصابين اليومية بكورونا تتجاوز الـ 4 آلاف مجدداً

2020/08/19 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص 20356 نموذج في المختبرات المتوزعة في المحافظات العراقية كافة، وبذلك سجلت الوزارة 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا وموزعة على النحو التالي، بغداد الرصافة 444 وبغداد الكرخ 355 ومدينة الطب 104 والنجف 265 والسليمانية 150 وأربيل 157 ودهوك 136 وكربلاء 218 وكركوك 148 وديالى 193 وواسط 264 والبصرة 492 وميسان 175 وبابل 210 والديوانية 130 وذي قار 217 والأنبار 134 والمثنى 178 ونينوى 87 وصلاح الدين 36".

وأضافت الوزارة، أنها، "سجلت 2529 حالة شفاء من فيروس كورونا في المحافظات العراقية كافة وتوزعت على النحو التالي، بغداد / الرصافة 284 بغداد / الكرخ 202 مدينة الطب 91 والنجف الأشرف 203 والسليمانية 41 وأربيل 122 وكربلاء 237 وكركوك 96 وديالى 95 وواسط 51 والبصرة 222 وميسان 104 وبابل 237 والديوانية 109 وذي قار 130 والأنبار 57 ونينوى 150 صلاح الدين 98".

أما حالات الوفيات جراء الوباء القاتل، أكدت الوزارة تسجيل، 85 حالة وفاة في المحافظات العراقية كافة، حيث توزعت على النحو التالي، بغداد الرصافة 4 وبغداد الكرخ 5 ومدينة الطب 4 والسليمانية 8 وأربيل 14 وكربلاء 6 وكركوك 5 وديالى 2 وواسط 3 والبصرة 9 وميسان 1 وبابل 9 والديوانية 1 وذي قار 2 والأنبار 1 والمثنى 3 ونينوى 6 وصلاح الدين 2".

وبلغ إجمالي الإصابات في العراق منذ ظهور الوباء، 188802 من أصل 1345459 نموذج تم فحصه في مختبرات العراق كافة، حيث بلغ مجموع حالات الشفاء 134369 ونسبة الشفاء 71.2 % وعدد الراقدين الكلي، 48312 والراقدين في العناية المركزة، 582، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء 6121".

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