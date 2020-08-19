بالصور.. استهداف منزل ناشط بالحراك الشعبي جنوب العراق

2020/08/19 | 16:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، انه تم استهداف منزل ناشط مدني بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد....

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