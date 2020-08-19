2020/08/19 | 16:09 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس برشلونة... 7 لاعبين ليسوا للبيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 16:09.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برشلونة... 7 لاعبين ليسوا للبيع) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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