الصحة تسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2529 حالة

2020/08/19 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيلها 4093 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2529 حالة.

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