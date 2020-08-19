2020/08/19 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوّهت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، بقطع جسر بغداد الكبير جنوب العاصمة مساء يوم غد الخميس لثلاث ساعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تنوّه بقطع جسر بغداد مساء الغد لثلاث ساعات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تنوّه بقطع جسر بغداد مساء الغد لثلاث ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).