الكربولي يؤكد: القوات الامريكية ضرورية للعراق


الكربولي يؤكد: القوات الامريكية ضرورية للعراق
2020/08/19 | 16:12 - المصدر: عين العراق
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