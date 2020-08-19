تراجع تجارة السلع خلال الربع الثاني من 2020 الى 84.5 نقطة

2020/08/19 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تراجعت تجارة السلع العالمية تراجعت إلى مستوى قياسي متدنٍ نهاية الربع الثاني من 2020، لكن هناك إشارات حول تعافي جزئي في تجارة البضائع.وأظهر تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر تجارة السلع سجل 84.5 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي، ليكون أقل بنحو 18.6 نقطة عن المستويات المسجلة خلال […]

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