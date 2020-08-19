وقفة احتجاجية لخريجي كليات الصيدلة للمطالبة بتسهيل نظام معادلة شهاداتهم

2020/08/19 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم مجموعة من خريجي كليات الصيدلة خارج العراق وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإعادة النظر بنتائج معادلة شهاداتهم.

وطالب المحتجون وزير التعليم العالي والبحث باحتساب الدرجات الإضافية المقررة بعشر درجات، مبينين أن الامتحانات جرت الكترونيا بخلاف ما كان مقررا لها نتيجة ظروف تفشي جائحة كورونا.

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