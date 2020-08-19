في حصيلة جديدة.. إيران تعلن عن 2444 إصابة بكورونا وأكثر من 150 وفاة

2020/08/19 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل وباء كورونا الانتشار في إيران، إذ أعلنت السلطات عن حصيلة جديدة في البلاد.

واكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، تسجيل أكثر من الفين واربعمئة واربعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومئة وثلاث وخمسين حالة وفاة جديدة.

وأضافت ان اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع الى ثلاثمئة وخمسين الفا ومئتين وتسعة وسبعين شخصا حتى الآن.

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