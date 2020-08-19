الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 4093 إصابة جديدة ووفاة 85 حالة وشفاء 2529 مصاباً

2020/08/19 | 16:15 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء (2529) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 284

بغداد / الكرخ 202

مدينة الطب 91

النجف الأشرف 203

السليمانية 41

أربيل 122

كربلاء 237

كركوك 96

ديالى 95

واسط 51

البصرة 222

ميسان 104

بابل 237

الديوانية 109

ذي قار 130

الأنبار 57

نينوى 150

صلاح الدين 98

- الإصابات الجديدة: 4093 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 444

بغداد الكرخ 355

مدينة الطب 104

النجف 265

السليمانية 150

أربيل 157

دهوك 136

كربلاء 218

كركوك 148

ديالى 193

واسط 264

البصرة 492

ميسان 175

بابل 210

الديوانية 130

ذي قار 217

الأنبار 134

المثنى 178

نينوى 87

صلاح الدين 36

- الوفيات 85 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 4

السليمانية 8

أربيل 14

كربلاء 6

كركوك 5

ديالى 2

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 6

صلاح الدين 2

مجموع حالات الشفاء: 134369 (نسبة الشفاء 71.2 %)

مجموع الإصابات : 188802

الراقدون الكلي: 48312

الراقدون في العناية المركزة: 582

مجموع الوفيات: 6121

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