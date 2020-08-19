الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 4093 إصابة جديدة ووفاة 85 حالة وشفاء 2529 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الأربعاء: 4093 إصابة جديدة ووفاة 85 حالة وشفاء 2529 مصاباً
2020/08/19 | 16:15 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء (2529) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   284

بغداد / الكرخ      202

مدينة الطب        91

النجف الأشرف    203

السليمانية           41

أربيل                122                        

كربلاء             237

كركوك             96

ديالى               95

واسط              51           

البصرة             222

ميسان               104

بابل                 237  

الديوانية             109 

ذي قار              130

الأنبار               57    

نينوى                150 

صلاح الدين          98              

    

 

- الإصابات الجديدة: 4093 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   444

بغداد الكرخ     355   

مدينة الطب      104

النجف            265

السليمانية        150        

أربيل            157

دهوك             136               

كربلاء         218

كركوك        148  

ديالى          193

واسط         264 

البصرة       492

ميسان        175 

بابل           210 

الديوانية      130   

ذي قار        217

الأنبار          134

المثنى          178

نينوى          87 

صلاح الدين    36  

 

 

- الوفيات   85 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        5 

مدينة الطب       4                

السليمانية        8

   أربيل           14                 

كربلاء           6

كركوك         5

ديالى            2 

واسط           3 

البصرة        9

ميسان          1   

بابل            9

الديوانية        1 

ذي قار         2 

الأنبار          1 

المثنى          3          

نينوى           6

صلاح الدين    2 

                 

 مجموع حالات الشفاء:  134369 (نسبة الشفاء 71.2  %)                       

مجموع الإصابات :   188802                                               

الراقدون الكلي:     48312                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      582                                            

مجموع الوفيات:   6121

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