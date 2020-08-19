السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بالاستعداد للقتال

2020/08/19 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش، ورئيس هيئة الشؤون المالية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي وجه “بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية […]

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