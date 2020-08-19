بالوثائق: منع طبيب من ممارسة المهنة عام واحد لادعاءه اكتشاف علاج لـ كورونا

2020/08/19 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت نقابة الاطباء، اليوم الاربعاء، منع الطبيب امجد الحمداني من ممارسة مهنة الطب ولمدة سنة كاملة لأدعاءه اكتشاف علاج لمرضى الكورونا فايرس وحث الاطباء على استخدامه دون الرجوع للضوابط العلمية والطبية.وقالت النقابة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “قررت منع الدكتور امجد الحمداني من ممارسة مهنة الطب ولمدة سنة كاملة وحسب احكام المادة …

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