سياسي نمساوي : منع القرار الامريكي في مجلس الامن ضد ايران اثبت رفض سياسات واشنطن

2020/08/19 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي النمساوي واستاذ العلوم السياسية في جامعة فينا هاينز غارتنر ، الاربعاء، أن رفض القرار الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمديد العقوبات على ايران أثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه قبول سياسات واشنطن بعد الآن.وقال غارتنز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ إن ” رفض القرار لم يكن […]

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