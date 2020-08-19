2020/08/19 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تعتزم جمهورية صربسكا (جزء من البوسنة والهرسك) طلب مليون جرعة من لقاح Sputnik V الروسي بحلول نهاية العام.كشف عن ذلك دوشكو بيروفيتش، ممثل جمهورية صربسكا في روسيا، (يعتبر ممثلا لمجلس الوزراء) خلال مقابلة مع بوابة “غلاس سربسك” اليوم الأربعاء.وقال: “لقد قدمنا طلبا رسميا نيابة عن جمهورية صربسكا بأننا مهتمون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة تطلب “مليون” جرعة من العلاج الروسي الخاص بكورونا… وتعلن موعد استلامها!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة تطلب “مليون” جرعة من العلاج الروسي الخاص بكورونا… وتعلن موعد استلامها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).