2020/08/19 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة أعلن ريال مدريد رسميًا، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه البرازيلي الشاب رينير جيسوس، إلى بوروسيا دورتموند.وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه توصله لاتفاق مع دورتموند لإعارة رينير لمدة موسمين حتى يونيو/ حزيران 2022.وانضم رينير إلى ريال مدريد في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من صفوف فلامنجو مقابل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابل 30 مليون دولار… “قلعة الملوك” تخلى عن لاعبها البرازيلي جيسوس لصالح دورتموند) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابل 30 مليون دولار… “قلعة الملوك” تخلى عن لاعبها البرازيلي جيسوس لصالح دورتموند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).