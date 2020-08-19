ممثلو العرب والتركمان: عودة البيشمركة الى كركوك

2020/08/19 | 16:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك-اين]اعتبر ممثلو العرب والتركمان في كركوك، الاربعاء، عودة قوات البيشمركة الى المحافظة بـ"نكسة كبيرة".

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