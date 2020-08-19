استهداف منزل ناشط مدني بعبوة في الناصرية

2020/08/19 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..كشف مصدر امني ، اليوم الاربعاء ، عن استهداف منزل ناشط مدني بعبوة صوتية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .وقال المصدر ان “منزل الناشط المدني محسن الزيدي الواقع في حي سومر وسط مدينة الناصرية استهدف ، فجر اليوم ، بعبوة صوتية محلية الصنع “.واشار الى ان ” الانفجار […]

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