2020/08/19 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلو العرب والتركمان : عودة البيشمركة الى كركوك نكسة كبيرة للمنجز الابرز بعد 2003 المركز الخبري الوطني.

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