القوة الجوية: قضية انتقال محمد قاسم لم تنتهِ

2020/08/19 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، هيثم كاظم، ان قضية انتقال اللاعب محمد قاسم الى الشرطة لم تنهِ بعد.وقال كاظم لـ /المعلومة/ ان “اللاعب محمد قاسم، لم تنتهِ واللاعب مازال مرتبطاً بعقد مع نادي القوة الجوية ومسألة انتقاله للشرطة غير قانونية”.وأضاف ان “البند الثامن من عقد محمد قاسم مع القوة […]

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