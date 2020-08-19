بـ 6 كاميرات.. هاتف بـ 89$ يتحدى أجهزة سامسونغ وهواوي!

2020/08/19 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت شركة Oukitеl مؤخرا عن هاتفها الأحدث C21 الذي طورته ليكون أقوى المنافسين لهواتف شركتي سامسونغ وهواوي.ويتميز الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار يشبه في تصميمه بعض الشيء تصميم هياكل هواتف الفئة S الحديثة من سامسونغ.ومن أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الجهاز هي الكاميرا الأساسية التي جاءت بـ 5 […]

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