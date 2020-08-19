ايران “تقتل” زراعة العراق: انخفاض كبير بنسبة المياه القادمة من الاراضي الايرانية وبغداد تدق ناقوس الخطر!

2020/08/19 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت وزارة الموارد المائية تسجيلها انخفاضاً كبيراً في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن “محطات الرصد الواقعة على نهر سيروان مقدم سد دربندخان وعلى فروع نهر الزاب الأسفل مقدم سد دوكان سجلت انخفاضاً كبيراً في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية”.وأضاف، أن “مقدم […]

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