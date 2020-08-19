بسبب أغنية.. مقاضاة شاكوش والتحقيق مع أحمد سعد

2020/08/19 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… على خلاف النجاحات التي يحققها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وملايين المشاهدات التي تحققها أغانيه، يبدو أن أزمة قضائية ستواجهه في الساعات المقبلة.وذلك بعد أن أعلنت نقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر، عن اتخاذ مجلس النقابة لقرار في اجتماعه الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بإقامة دعوى قضائية ضد شاكوش.وتأتي تلك الدعوى […]

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