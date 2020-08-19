بالفيديو والتفاصيل : زين العراق توزع سيارات BMW -X1 بمسابقة زين الكبرى

2020/08/19 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت شركة زين العراق أكبر واقوى المسابقات على الاطلاق ، تتيح هذا المسابقة لكافة مشتركي زين الفرصة للفوز بالجوائز القيمة.لدخول السحب على سيارة BMW 2020 الفئة السابعة وبقيمة 130 مليون دينار وسبائك ذهب بقيمة 6 مليون دينار أسبوعيا فقط أرسل (اربح او سيارة) الى الرقم 4444 وأدخل السحب او كن صاحب أعلى نقاط علما […]

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