2020/08/19 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اطلقت شركة زين العراق أكبر واقوى المسابقات على الاطلاق ، تتيح هذا المسابقة لكافة مشتركي زين الفرصة للفوز بالجوائز القيمة.
لدخول السحب على سيارة BMW 2020 الفئة السابعة وبقيمة 130 مليون دينار وسبائك ذهب بقيمة 6 مليون دينار أسبوعيا فقط أرسل (اربح او سيارة) الى الرقم 4444 وأدخل السحب او كن صاحب أعلى نقاط علما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو والتفاصيل : زين العراق توزع سيارات BMW -X1 بمسابقة زين الكبرى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لدخول السحب على سيارة BMW 2020 الفئة السابعة وبقيمة 130 مليون دينار وسبائك ذهب بقيمة 6 مليون دينار أسبوعيا فقط أرسل (اربح او سيارة) الى الرقم 4444 وأدخل السحب او كن صاحب أعلى نقاط علما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو والتفاصيل : زين العراق توزع سيارات BMW -X1 بمسابقة زين الكبرى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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