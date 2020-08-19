ضبط مسؤول حسابات بمستشفى حكومي تلاعب بمبلغ 3 مليارات دينار

2020/08/19 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مسؤول في مستشفى الصدر العام بمحافظة ميسان، مشيرةً إلى “تلاعبه” بمبالغ كانت بعهدته تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.وقالت الدائرة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ميسان نفذت عملية تمكنت خلالها من ضبط مسؤول وحدة الحسابات في […]

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