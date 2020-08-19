2020/08/19 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‌الحلبوسي : العراق يهيئ لانتخابات مبكرة نأمل أن تسهم في تصحيح الأخطاء الماضية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‌الحلبوسي : العراق يهيئ لانتخابات مبكرة نأمل أن تسهم في تصحيح الأخطاء الماضية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‌الحلبوسي : العراق يهيئ لانتخابات مبكرة نأمل أن تسهم في تصحيح الأخطاء الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).