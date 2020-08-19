العتبة العلوية توضح إجراءاتها لاحياء عاشوراء في ظل كورونا

2020/08/19 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف..أعلنت العتبة العلوية المقدسة، الأربعاء، اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية لاحياء ايام وليالي عاشوراء وفق الاجراءات الصحية والوقائية بسبب فيروس كورونا.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة فائق الشمري لـ /المعلومة/ إن “العتبة المقدسة وحفاظا على سلامة الزائرين واحياء مجالس عاشوراء قامت بعدة اجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا تتمثل ببث المجالس الحسينية […]

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