2020/08/19 | 17:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ في واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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