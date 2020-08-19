رئيس مجلس النواب: العراق يهيئ لانتخابات مبكرة تؤسس الى مرحلة يكون فيها الشباب الفاعل الحقيقي

2020/08/19 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان العراق اليوم يهيئ لانتخابات مبكرة نأمل أن تسهم في تسديد وتصحيح الأخطاء الماضية، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون الشباب فيها الفاعل الحقيقي، مشيرا الى ان الاستنزاف والهدر لمقدرات العالم أصبحت تهدد بخطر وجودي للأجيال القادمة.وقال رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع الافتراضي للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، …

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