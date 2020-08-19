إنطلاق الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ العراقي - الاميركي في واشنطن

2020/08/19 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم وزارة الخارجيةد.



أحمد الصحَّاف:

🔻انطلاق الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ في واشنطن.

🔻وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي بومبيو يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ.

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بغداد اليوم- الديوانية

اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان إنطلاق المشروع الوطني للشباب في محافظة الديوانية

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التخطيط خالد بتال النجم وافق على المصادقة على تنفيذه وإستئناف العمل بالبروتوكل

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اصدرت السفارة الاردنية في بغداد، الاربعاء، إعلانا هاما للعراقيين المقيمين في المملكة الاردنية.

ونصت الوثيقة على انه "يرجى من الاشقاء العراقيين الذين يحملون اقامات صادرة عن المملكة الاردنية الهاشمية ويرغبون بالعودة

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دعا النائب عن محافظة ديالى، احمد مظهر الجبوري، الاربعاء (19 آب 2020)، مفوضية الانتخابات لاختيار مدراء مكاتبها في المحافظات بعيدا عن التأثير السياسي.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مفوضية الانتخابات مطالبة بالت

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