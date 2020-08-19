مستشار بالصحة العالمية يؤكد وصول 5 لقاحات لكورونا للمرحلة النهائية ويوجه نصيحة للعراقيين

2020/08/19 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف مستشار منظمة الصحة العالمية د.سلمان الرواف، الاربعاء، أن هناك 5 لقاحات لكورونا دخلت المرحلة الثالثة وتجرب على البشر في أكثر أماكن العالم انتشارا لكوفيد 19، مبينا أنها لقاحات شبه صناعية لإن الفيروس متطور ولا يمكن إنتاج لقاحات بطريقة قتل الفيروس أو اضعافه.

وقال الرواف المقيم في بريطانيا في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الروس لم يكشفوا تفاصيل المرحلة الثالثة الأخيرة من لقاحهم المنتج ضد كورونا وما زلنا ننتظر لنحكم على اللقاح لإن تجربته على البشر في هذه المرحلة هي الأهم وهي من توضح مدى اهليته وأمانه"، مبينا أن "الصين جربت المرحلة الثالثة على جيشها وهناك سباق بين عدة دول للفوز بأول لقاح معترف به ، هناك اهداف سياسية وتجارية معروفة من وراء هذا التوجه".

وأضاف، أن "اي لقاح لا تتوفر فيه شروط الأمان تشكل تجربته على البشر خطراً على حياتهم"، لافتا الى أن "هناك 5 لقاحات لكورونا دخلت المرحلة الثالثة وتجرب على البشر في أكثر أماكن العالم انتشارا لكوفيد 19 كالبرازيل وهي لقاحات شبه صناعية لإن الفيروس متطور ولا يمكن إنتاج لقاحات بالطريقة عبر قتل الفيروس أو اضعافه".

وتابع الرواف أن "الروس قالوا ان لقاحهم لن يكون متاحا عالمياً الا في تشرين الثاني المقبل لإنهم سيجربونه اولا على مواطنيهم، واي لقاح معتمد سيحتاج لفترة طويلة قبل أن ينتج بكميات كبيرة تلبي الطلبات العالمية ويصل للجميع".

ودعا العراقيين إلى "عدم انتظار اللقاح لأنه لن يتوفر قريبا ويجب الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات أياً كانت واتخاذ العزل سبيلا لتطويق الفيروس بالنسبة للمصابين".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية اعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومع الموقف الوبائي يكون إجمالي الإصابات في العراق منذ ظهور الوباء، 188802 من أصل 1345459 نموذج تم فحصه في مختبرات العراق كافة، حيث بلغ مجموع حالات الشفاء 134369 ونسبة الشفاء 71.2 % وعدد الراقدين الكلي، 48312 والراقدين في العناية المركزة، 582، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء 6121.

وفي وقت سابق ، حددت وزارة الصحة العراقية جهة وحيدة من الممكن اعتمادها بشأن لقاح كورونا فيما اشارت الى إن اعتماد لقاح فعال عالمياً من الممكن ان يتم قريباً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة - د.



سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "خلال الأشهر الماضية لم يكن هناك التزام واضح بإجراءات الوقاية والحظر، والحظر لم يطبق بصورة صحيحة وفق ما طلبته وزارة الصحة ولهذا السبب زاد عدد الإصابات وارتفع لمعدلات غير مسبوقة".

وأضاف "من الممكن احتواء عدد الإصابات لو تم الالتزام بالوقاية والابتعاد عن الاستماع لمن يشكك بوجود الفيروس وينشر الجهل والتجهيل وللأسف هناك قنوات فضائية تمنح هؤلاء مساحة في بثها ".

وفيما يتعلق بمعلومات اشارت الى وقوف العراق في طليعة الدول من ناحية العدد اليومي للإصابات بكورونا قال البدر "كان متوقعاً أن يكون العراق في طليعة دول العالم بحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بسبب عدم الالتزام بالوقاية والتزاور في عيدي الفطر والأضحى وهذا الأمر أدى لتضاعف الاصابات".

وفيما يخلص ملف لقاح كورونا بين إن وزارة الصحة متواصلة مع جميع الدول التي تنتج لقاحات لكورونا وننتظر ما تقره منظمة الصحة العالمية ونتوقع خلال فترة قليلة مقبلة أنه سيتم اعتماد لقاح فعال وحسب المعايير العالمية ونحن ملزمون باعتماد المعايير في كل لقاح او علاج".

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وقال كوجر في

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