اعتقال عراقي تسبب بسلسلة حوادث في ألمانيا

2020/08/19 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت النيابة العامة الألمانية، شاب عراقي تسبب بسلسلة حوادث صدم بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، في عمل ذي "دافع إرهابي" بحسب النيابة العامة....

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