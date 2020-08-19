مدرب منتخب الكيوكوشنكاي يحصد الحزام الأسود

2020/08/19 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نجح مدرب المنتخب الوطني للعبة الكيوكوشنكاي، شيهان عامر، على الحزام الأسود للعبة.وقال عامر لـ /المعلومة/ إنه “بعد عمل وجهد كبير خلال الفترة الماضية، نجحت في الحصول على الحزام الأسود في لعبة الكيوكوشنكاي”.وأوضح بالقول، “أتمنى ان انقل خبراتي لجميع لاعبي المنتخب الوطني، الذين تطورت مستوياتهم بشكل جيد في الآونة الأخيرة”، معرباً عن […]

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