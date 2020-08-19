الصناعة تستعد لافتتاح مصنع السكر المتوقف منذ 17 عاماً

2020/08/19 | 17:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، أن معمل إنتاج السكر سيكتمل خلال المدة القادمة، بعد الانتهاء من مشكلة تجهيزه، فيما أكدت على عدم أمكانية العمل دون مشاركة القطاع الخاص، للارتقاء بالقطاع الصناعي في العراق.

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