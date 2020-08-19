بومبيو : ندعم الحكومة العراقية باعدادها للانتخابات المبكرة


بومبيو : ندعم الحكومة العراقية باعدادها للانتخابات المبكرة
2020/08/19 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا
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