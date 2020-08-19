زمن موناليزا الحزينة: الفصل الأول/ 4 - دلور ميقري

2020/08/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري مرض بيان، متأثرة بأكلها الطبخة الثقيلة على معدتها المرهفة، كان مناسبة سانحة لأمها كي تخاطب الوالد بشأن تخبّطه في التعامل مع ضرّتيها.



الأقدم فيهما، كانت آنذاك قد حصلت على الطلاق البائن.



مع ذلك، رأت ريما أن تستهل المحاولة بموضوع تلك المرأة: " حواء المسكينة تعيش عالة في منزل شقيقها، وهذا يؤثر على سمعتك بما أن ولديك معها ".



الزوج، كان لا يطيق مجرد ذكر اسم طليقته.



فنفخ قائلاً: " أستغرب منك هذا الكلام، ......





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