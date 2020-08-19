الدين للعبادات و الإجتهادات للمعاملات - سالم لعريض

2020/08/19 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض نجد في القرآن الكريم في باب المعاملات بين البشر آيات تبيح بصريح النص تعدد الزوجات و تبيح للرجل و المرأة ممارسة الجنس مع ما ملكت أيمانهم و قطع اليد و رجم الزاني و قطع الرقبة و في نجد في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أو الثمن أو الربع للأم ....و نجد أيضا في باب التعامل مع العلوم و الطبيعة و يمكن تسميتها بالمعاملات العلمية أن النجوم موجودة لرجم الشياطين و لا نجد أي آية قرآنية تتحدث عن ......





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