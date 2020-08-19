2020/08/19 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 200 مليون دولار..قيمة المساعدات المالية من واشنطن لبغداد وعقود استثمارية لتنقيب النفط جنوب العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (200 مليون دولار..قيمة المساعدات المالية من واشنطن لبغداد وعقود استثمارية لتنقيب النفط جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (200 مليون دولار..قيمة المساعدات المالية من واشنطن لبغداد وعقود استثمارية لتنقيب النفط جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).