العراق يعود لصناعة السكر بــ”قوة” بعد 17 عاماً من التوقف… معمل كبير قاب قوسين او ادنى من الافتتاح

2020/08/19 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، أن معمل إنتاج السكر سيكتمل خلال المدة القادمة، بعد الانتهاء من مشكلة تجهيزه، فيما أكدت على عدم أمكانية العمل دون مشاركة القطاع الخاص، للارتقاء بالقطاع الصناعي في العراق.وذكر بيان للشركة: إن “وزارة الصناعة باشرت بتأهيل مصنع السكرالذي يقع في […]

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