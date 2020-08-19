2020/08/19 | 17:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت مصادر ان هناك شبهات فساد بشأن ملف نادي القوة الجوية الخاصة بأرض ملعب الحبيبية 49 دونماً، بسبب بند بعقد الاستثمار الذي اتاح بتحويل ملكية الارض للمستثمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبهات فساد بشأن ملف ارض ملعب نادي القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبهات فساد بشأن ملف ارض ملعب نادي القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).